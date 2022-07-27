انطلاق مهرجان “صقعي الخرج” في مدينة السيح غداً

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المناطق_الرياض
تنطلق بمدينة السيح غداً، فعاليات مهرجان “صقعي الخرج” الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع لجنة التنمية السياحية بالخرج، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، ويقام في ساحة الاحتفالات المجاورة لسوق الخضار الجديد غربي السيح.
وأشار مدير عام مكتب الوزارة بالخرج المهندس خالد الدوسري إلى تميّز موسم إنتاج التمور في “واحة الخرج” بجودة المحصول قياساً بالمواسم الماضية، وذلك نتيجة لخلو المحصول من الأمراض والأوبئة خاصة “الغبير”, حيث يتوقع أن يشهد المهرجان هذا العام وفرةً في كميات التمور الموردة، وانخفاضاً في معدلات الأسعار نتيجة كثرة العرض خلال فترة إقامة المهرجان.
وأنهت اللجنة المنظمة الاستعدادات كافة لانطلاقة فعاليات المهرجان، وحرصت على ضبط جودة التمور المعروضة من خلال فحص جودة التمور وصلاحيتها للاستهلاك، والتأكد من خلوها من متبقيات المبيدات.
وستتيح اللجنة المنظمة لصغار المزارعين والباحثين عن العمل، فرصاً لتطوير مهاراتهم في البيع والشراء خلال فترة المهرجان الذي يستمر لمدة شهرين.
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Source almnatiq
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