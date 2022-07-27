“أمن الطرق” يقبض على مواطن بحوزته أكثر من 7 آلاف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي

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ألقت دوريات أمن الطرق بمحافظة تثليث، على مواطن بحوزته نحو 7.5 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي داخل مركبة يقودها. وأوضحت قوات أمن الطرق أنه جرى إيقاف المتهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

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