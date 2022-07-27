“بنك التنمية” يرفع قرض الأسرة إلى 100 ألف وراتب قرض الزواج إلى 14500 ريال

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رفع بنك التنمية الاجتماعية سقف قرض الأسرة إلى 100 ألف ريال، بالإضافة إلى رفع راتب قرض الزواج من 12500 ريال إلى 14500 ريال.

وأوضح البنك أن مدة التمويل في قرض الأسرة تصل إلى 5 سنوات، ويكون السداد بشكل شهري، بدون رسوم إدارية، بجانب الإعفاء في حالة الوفاة أو العجز الكلي حسب الشروط الخاصة بوثيقة التأمين.

وتضمنت شروط هذا الاستحقاق لهذا القرض ألا يتجاوز عمر المتقدم 70 عاما، بجانب سلامة السجل الائتماني، وألا يزيد الدخل الشهري على 14,500 ريال، وألا يتجاوز نصيب الفرد من دخل الأسرة مبلغ 3 آلاف ريال، كما يحق للمرأة التقدم بطلب تمويل أسرة إذا كانت مهجورة أو مطلقة أو أرملة وتعول طفلاً فأكثر.

ولفت البنك إلى أن سقف تمويل قرض الزواج هو 60 ألف ريال، ويهدف لإعانة وتشجيع الشباب على الزواج الذين يقل دخلهم الشهري عن 14,500 ريال.

وأكد أنه يمكن للمواطن الحصول على هذا القرض بشرط ألا يتجاوز عمر المتقدم 70 عاما، بالإضافة إلى سلامة السجل الائتماني، وألا يزيد الدخل الشهري عن 14,500 ريال، وأن يكون الزواج للمرة الأولى.

كما اشترط البنك أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي حال كانت غير ذلك فيتطلب توفر موافقة زواج من الجهة المختصة، بجانب تقديم عقد نكاح رسمي مصدق من المحكمة المختصة على ألا يكون قد مضى على تاريخه أكثر من سنتين هجريتين.



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Source akhbaar24

