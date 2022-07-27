القبض على شخص بحوزته 7455 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي

فرصة لتكون سحب رعدية ممطرة على عدة مناطق توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 28 ذو الحجة 1443 هـ 28 ذو الحجة 1443 هـ

فول وأحجار لتهريب المخدرات أحبط الأمن العام السعودي تهريب وترويج 28.518.814 قرص إمفيتامين مخدر منذ مطلع يناير 2022، حتى يوليو الجاري، بالإضافة إلى 8.131 أطنان من... جدة: يمن لقمان جدة: يمن لقمان 28 ذو الحجة 1443 هـ 28 ذو الحجة 1443 هـ

معلمات الأسرية مدربات للتربية البدنية أسندت وزارة التعليم إسناد الإشراف الفـنـي لمـادة التربية البدنيـة (بنات) في جميع مراحل التعليم العـام إلى مشرفات التربيـة... الرياض: سليمان العنزي الرياض: سليمان العنزي 28 ذو الحجة 1443 هـ 28 ذو الحجة 1443 هـ

تحول قطاع الإعاشة لصناعة احترافية لراحة الحجيج أكد مستشار أمانة العاصمة المقدسة، الدكتور خالد بن عبدالله المطرفي، النهج المتميز لآلية العمل والخطوات التي ساندت القائمين على... مكة المكرمة: مصلح الفرحان مكة المكرمة: مصلح الفرحان 27 ذو الحجة 1443 هـ 27 ذو الحجة 1443 هـ

إنتاج وزراعة مليوني شجرة مانجروف أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالتزامن مع إقامته لفعالية «اليوم الدولي لصون النظام الأيكولوجي لغابات... المدينة المنورة: دوت الخليج المدينة المنورة: دوت الخليج 27 ذو الحجة 1443 هـ 27 ذو الحجة 1443 هـ

الأمطار تقطع طرقا في نجران تسببت الأمطار والسيول التي تشهدها منطقة نجران في قطع وإزالة عدد من الطرق الإسفلتية بحي نهيقة، مخلفة حفرا عميقة أدت إلى إعاقة الحركة... نجران: قاسم الكستبان نجران: قاسم الكستبان 27 ذو الحجة 1443 هـ 27 ذو الحجة 1443 هـ

إنفاذا لتوجيهات الملك.. فصل التوأم السيامي اليمني مودة ورحمة الخميس المقبل إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تقرر الخميس المقبل إجراء عملية فصل التوأم السيامي اليمني... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 27 ذو الحجة 1443 هـ 27 ذو الحجة 1443 هـ

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