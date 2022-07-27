اخبار السعوديه

القبض على شخص بحوزته 7455 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي

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فرصة لتكون سحب رعدية ممطرة على عدة مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى...

b38c680264.jpg الرياض : دوت الخليج
dd8144c046.jpg28 ذو الحجة 1443 هـ

فول وأحجار لتهريب المخدرات

أحبط الأمن العام السعودي تهريب وترويج 28.518.814 قرص إمفيتامين مخدر منذ مطلع يناير 2022، حتى يوليو الجاري، بالإضافة إلى 8.131 أطنان من...

icon-byline.pngجدة: يمن لقمان
icon-clock.png28 ذو الحجة 1443 هـ

معلمات الأسرية مدربات للتربية البدنية

أسندت وزارة التعليم إسناد الإشراف الفـنـي لمـادة التربية البدنيـة (بنات) في جميع مراحل التعليم العـام إلى مشرفات التربيـة...

icon-byline.pngالرياض: سليمان العنزي
icon-clock.png28 ذو الحجة 1443 هـ

تحول قطاع الإعاشة لصناعة احترافية لراحة الحجيج

أكد مستشار أمانة العاصمة المقدسة، الدكتور خالد بن عبدالله المطرفي، النهج المتميز لآلية العمل والخطوات التي ساندت القائمين على...

icon-byline.pngمكة المكرمة: مصلح الفرحان
icon-clock.png27 ذو الحجة 1443 هـ

إنتاج وزراعة مليوني شجرة مانجروف

أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالتزامن مع إقامته لفعالية «اليوم الدولي لصون النظام الأيكولوجي لغابات...

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icon-clock.png27 ذو الحجة 1443 هـ

الأمطار تقطع طرقا في نجران

تسببت الأمطار والسيول التي تشهدها منطقة نجران في قطع وإزالة عدد من الطرق الإسفلتية بحي نهيقة، مخلفة حفرا عميقة أدت إلى إعاقة الحركة...

icon-byline.pngنجران: قاسم الكستبان
icon-clock.png27 ذو الحجة 1443 هـ

إنفاذا لتوجيهات الملك.. فصل التوأم السيامي اليمني مودة ورحمة الخميس المقبل

إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تقرر الخميس المقبل إجراء عملية فصل التوأم السيامي اليمني...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png27 ذو الحجة 1443 هـ

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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