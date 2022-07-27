“الزكاة والضريبة”: خصم المصروفات بالإقرار الضريبي إذا كانت في سياق مزاولة النشاط الاقتصادي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يمكن خصم المصروفات في الإقرار الضريبي إذا كانت في سياق مزاولة النشاط الاقتصادي وتم تحمل الضريبة عليها.

وبيّنت الهيئة أنه يمكن الاطلاع على الدليل الإرشادي الخاص بخصم ضريبة المدخلات عبر الرابط التالي.

وجاء توضيح الهيئة، ردًا على استفسار من أحد الأشخاص بشأن فواتير البنزين للموظفين ومدى إمكانية تقديمها واحتسابها بالإقرار الضريبي المقدم من الشركة.