زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب منطقة لوزون وسط الفلبين

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قوته 7.1 درجة وقع بالقرب من دولوريس في الفلبين اليوم الأربعاء، وشعر به السكان بقوة في العاصمة مانيلا.

وأضافت هيئة المسح الجيولوجي أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

فيما ذكرت الهيئة الأمريكية أن مركز الزلزال كان على بعد حوالي 11 كيلومترا جنوب شرقي دولوريس.

يشار إلى أن الزلزال هز مقاطعة أبرا في جزيرة لوزون عند الساعة 8,43 صباحا (00,43 ت غ)، وقد حذرت وكالة الزلازل المحلية من أنها تتوقع حدوث أضرار.