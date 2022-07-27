محلل طقس يتوقع : أجواء حارة مع هطول أمطار خفيفة على هذه المناطق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته لحالة الطقس اليوم الأربعاء.

وقال الحصيني: “حسب المراصد متوقع خلال 24 من اليوم الأربعاء، على المملكة والخليج، أجواء حارة والحرارة أقل من المعدل السنوي”.

وأضاف: “متوقع أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاء من جازان، وعسير، والباحة، ومرتفعات الطائف وعلى وسط المنطقة الشرقية”.