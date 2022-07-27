ولي العهد يزور «الاكروبوليس الأثرية» في أثينا.. ويشرّف حفل عشاء رئيس الوزراء اليوناني

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تفقد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، (الأربعاء)، برفقة رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، ووزيرة الثقافة والرياضة اليونانية الدكتورة لينا ميندوني، منطقة الاكروبوليس الأثرية في العاصمة اليونانية أثينا.

واطلع ولي العهد خلال الزيارة على ما تحتويه منطقة الاكروبوليس الأثرية من مبان ومناطق ومسارح أثرية شملت مبنى أريثيون، ومنطقة بيلفادير، ومنطقة بارثينيون، ومسرح ديونيسوس، ومسرح اديون هيروديس.

من جهة أخرى، شرّف الأمير محمد بن سلمان، حفل العشاء الذي أقامه رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، في متحف الاكروبوليس في العاصمة اليونانية أثينا.

وقد شهد ولي العهد ورئيس الوزراء اليوناني توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين للتعاون في المجال الثقافي.

وتجول ولي العهد برفقة رئيس الوزراء اليوناني في المتحف مطلعاً على ما يضمه من آثار تاريخية وقطع أثرية

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Source almnatiq

