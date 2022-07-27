النمسا تلغي خضوع المصابين بكورونا للحجر الصحي

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ألغت النمسا فرض الحجر الصحي على الأشخاص المصابين بفايروس «كورونا» وسمحت بمرسوم جديد للمصابين بمغادرة المنزل مع الالتزام ببعض القيود الاحترازية، في حال عدم وجود أعراض مرضية. وأعلن وزير الصحة النمساوي يوهانس راوخ وزير، الثلاثاء، دخول النمسا في مرحلة وبائية جديدة، اعتبارًا من مطلع شهر أغسطس المقبل، حيث سيتم السماح للمصابين بالتوجه لأماكن العمل ومزاولة أنشطتهم بشرط ارتداء الكمامة، وكذلك التقيد بارتدائها في جميع الأماكن المغلقة، وعدم الدخول إلى المنشآت الحساسة لتجنب تعريضها للخطر، مثل المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية ومرافق رعاية الأطفال والمدارس. ويأتي قرار حكومة النمسا بإلغاء الحجر الصحي، بالرغم من زيادة أعداد الإصابات اليومية الجديدة بفايروس كورونا في النمسا، حيث تم الإبلاغ، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 9213 إصابة جديدة بفايروس «كورونا»، خلال 24 ساعة. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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