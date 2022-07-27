هيئة الانتخابات التونسية تقول إن الناخبين أيدوا الدستور الجديد

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قالت الهيئة العليا للانتخابات في تونس اليوم الثلاثاء إن النتائج الأولية تظهر أن الناخبين أيدوا دستورا جديدا يمنح الرئيس قيس سعيد مزيدا من الصلاحيات، وذلك في الاستفتاء الذي أجري أمس.
وأضافت أن 95 بالمئة من المشاركين في الاستفتاء، الذي قاطعته جماعات المعارضة، صوتوا بالموافقة على الدستور الجديد. كانت الهيئة قد قالت أمس الاثنين إن نسبة المشاركة بلغت 28 بالمئة.
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Source akhbaar24
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