تسلا تستدعي عددا من سيارات موديل S لعيب في عمل الوسائد الهوائية الأمامية

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قامت تسلا بتسليم خمس سيارات سيدان طراز S للعملاء بجزء جديد من النموذج الأولي ، يقال إنه يمكن أن يؤثر سلبًا على أداء الوسادة الهوائية من جانب الراكب الأمامي.في أبريل الماضي ، كانت تسلا كانت تختبر عنصرًا هيكليًا جديدًا في المصد يُعرف باسم “ماسك الكاحل” ، ولأغراض التحقق من السلامة ، قامت بتركيب الجزء الجديد في عدد صغير من سيارات الإنتاج. بين 3 يونيو و 5 يوليو” 2022 ” ، اختبرت الجزء الجديد في محاكاة هندسية بمساعدة الكمبيوتر وقررت إجراء اختبارات فيزيائية” عملية على أرض الواقع ” . عندما بدأت المشكلة. في 14 يوليو ، أجرت تسلا اختبار تأثير أمامي كامل بسرعة 16 ميلاً في الساعة على مركبة مع مجموعة ماسك الكاحل الجديدة ، وعندما استعرضت النتائج ، حددت المشكلة المتوقعه الخاصة بالتأثير على الوسادة الهوائية.

بعض سيارات تسلا اس لاتفي بمتطلبات الوسائد الهوائية

قررت شركة صناعة السيارات أن طراز 2022 من سيارات السيدان مع الجزء الجديد قد لا تفي بمتطلبات الوسادة الهوائية للراكب الأمامي الذي لا يرتدى حزام الأمان . يمكن أن يغير الجزء الجديد نبض اصطدام السيارة في سيناريوهات معينة ، مما يعني أن نشر او انتفاخ الوسادة الهوائية للراكب الأمامي قد لا تفي بتكوين الوسادة الهوائية من تسلا المستخدمة للحصول على الشهادة بموجب المعيار الفيدرالي لسلامة المركبات في أمريكا . ببساطة ، في بعض حوادث التصادم منخفضة السرعة حيث يكون الراكب في المقعد الأمامي غير محكم الحزام وخرج من الموضع – هناك خطر متزايد للإصابة بسبب الطريقة التي يتفاعل بها ماسك الكاحل الجديد مع بقية هيكل الاصطدام.

خمسة عملاء تسلموا تسلا S بعيب ماسك الكاحل

لحسن الحظ ، لم ترد أي تقارير عن إصابة أو وفاة نتيجة لهذا الخطأ وقررت الشركة إصدار استدعاء طوعي في نفس اليوم الذي أجرت فيه اختبار الاصطدام الواقعي واكتشفت أن عددًا صغيرًا من المركبات مزودة بنموذج أولي للكاحل تم تسليمها لخمسة عملاء فقط .

تسلا تستدعي عددا من مركبات اس في سبتمبر القادم

قد يشعر المالكون بالارتياح لمعرفة أنهم لن يضطروا إلى التخلي عن طراز اس الجديد إذا كانوا أحد العملاء غير المحظوظين الخمسة. بدلاً من ذلك ، ستستبدل Tesla الجزء بجزء يتوافق مع متطلبات الوسادة الهوائية للركاب. وتخطط تسلا للبدء في التواصل لإخطار المالكين بدءًا من 19 سبتمبر.



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Source akhbaar24

