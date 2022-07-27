“إيجار”: يمكن تسجيل عقد العاملة المنزلية في الشبكة

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أكدت شبكة “إيجار” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنه يمكن تسجيل العقد في الشبكة للعاملة المنزلية.

وجاء توضيح الشبكة، ردًا على استفسار من أحد الأشخاص حول إمكانية تسجيل عقد الإيجار لعاملة منزلية.

وأوضحت الشبكة أن الصيانة الاستهلاكية على المستأجر، أما الأساسية فتقع على المؤجر، مبينة أنه يمكن التوجه للقضاء لرفع دعوى عند الإخلال بذلك من أي طرف.



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Source akhbaar24

