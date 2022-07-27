فتيات يعبرن ممشى فوق جسر معلق بين السحاب في الباحة.. شاهد: ردة فعلهن أثناء السير من علو شاهق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

وثق مقطع فيديو، فتيات يعبرن ممشى فوق جسر معلق بين السحاب، في غابة رغدان بالباحة.

كما ظهر في الفيديو، شبان يعبرون الجسر المعلق أيضاً من علو شاهق، فيما بدت بعض الفتيات يصرخن خوفاً من سقوطهن.

ويشار إلى أن تذكرة المسابقة تبلغ 25 ريال لعبور مسافة 100 متر بطول الجسر المعلق مقابل الحصول على مليون ريال.

ومن الجدير ذكره أن جسر ممشى الضباب، يطل على عقبة الباحة وغابة رغدان، والزائر يخوض تجربة ممتعة وسط الضباب والأمطار، في حين أن الموقع تحت التشغيل التجريبي، تمهيدا للافتتاح قريباً بصفة رسمية.