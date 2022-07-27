“الغذاء والدواء” ترصد 291 مخالفة خلال 4.6 ألف زيارة تفتيشية

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أجرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، 4.6 ألف زيارة تفتيشية لمنشآت خاضعة لإشرافها في شهر يونيو الماضي. ورصدت الهيئة 291 مخالفة في المنشآت التي قامت بزيارتها، مبينة أن المخالفات تمثلت في التراخيص وسلامة المنتجات. وأكدت الهيئة التزامها باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق المنشآت المخالفة.

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