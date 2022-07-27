بعد مرور 6 أيام على إصابته بكورونا .. البيت الأبيض يكشف مفاجأة بشأن الحالة الصحية لبايدن

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المناطق_وكالات

أكد طبيب البيت الأبيض، أمس الثلاثاء أن الرئيس جو بايدن تعافى تقريباً من جميع عوارض كورونا، مشيرا إلى أنه أصبح قادراً على استئناف تمارينه اليومية.

وأمس الاثنين، نشر حساب الرئيس الأميركي جو بايدن على تويتر، صورة للرئيس، خلال إجراء اتصالات هاتفية خاصة بالعمل على ما يبدو، حيث علق بايدن قائلاً : “أجري بعض المكالمات هذا الصباح مع أفضل زميل في العمل”.

وظهر كلب الرئيس مستلقيا على الأريكة بجانبه، بينما يتحدث بايدن في الهاتف، وعلى ساقيه عدد من الملفات.

استجابته للعلاج

وحسب تقرير الحالة الصحية الخاصة بالرئيس الأميركي، فإنه يواصل بشكل جيد الاستجابة للعلاج من فيروس كورونا الذي أعلن عن إصابته به قبل أيام، وقد انتهت تقريبا جميع الأعراض، حيث بات لا يعاني من أي ضيق في التنفس، مع بقايا احتقان في الأنف، وبحة بسيطة في الصوت.

وأكد طبيب بايدن أن قياسات النبض وضغط الدم وحرارة الجسم ومعدل التنفس الخاصة بالرئيس كلها طبيعية تماما.

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Source almnatiq

