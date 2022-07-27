تعرف على أهمية معدن “الزنك” للصحة ومن أين يحصل عليه الجسم

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أوضحت مدينة الملك سعود الطبية فوائد وأهمية معدن الزنك لصحة الجسم، وما هي الأغذية الغنية به للحصول عليه بطريقة طبيعية.
وبينت المدينة أن الزنك يساعد في صنع خلايا وإنزيمات جديدة، ويلعب دوراً في تعزيز مناعة وصحة الجسم، ويساهم في عملية النمو عند الأطفال والمراهقين، كما يساعد في التئام الجروح.
وأضافت أن المحار واللحوم الحمراء والفاصوليا والكاجو تعد من أهم مصادره الطبيعية كون هذه الأغذية غنية به، محذرة من أن تناولها بشكل زائد عن الحد قد يسبب الصداع أو الإسهال أو القيء أو فقدان الشهية.
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Source akhbaar24
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