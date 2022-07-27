زيادة صافي ارباح الشركة البحرينية الكويتية للتأمين في النصف الأول من العام 2022

شهد مؤشر الشركة البحرينية الكويتية للتأمين ارتفاعًا في صافي الأرباح بمعدل %8.41 في النصف الأول من العام الحالي 2022م، حيث بلغ 2,745,000 دينار بحريني مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2021م حيث بلغ 2,532,000 دينار بحريني. وبنفس الصياغ ارتفع معدل ربحية السهم في النصف الأول من العام 2022م حيث وصل 0.018 فلس مقارنة 0.016 فلس في نفس الفترة من العام السابق 2021م. كذلك ارتفع معدل اجمالي حقوق المساهمين من 2,435,000 دينار بحريني في النصف الأول من العام 2021م الى 2,655,000 دينار بحريني في النصف الأول من العام 2022م اي بارتفاع وقدره %9.03. كما شهد ارتفاع في الأرباح التشغيلية من 2,389,000 دينار بحريني في النصف الأول من العام 2021م الى 10,013,000 دينار بحريني من النصف الأول للعام 2022م. في المقابل انخفضت ارباح الأكتتاب بمعدل %22.8 حيث بلغت في النصف الأول من العام 2021م 2,461,000 دينار بحريني مقارنة بمبلغ 1,900,000 دينار بحريني في النصف الأول من العام 2022م.