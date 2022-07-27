بنك البحرين الوطني يطلق حملة 0% الجديدة للبطاقات الائتمانية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن بنك البحرين الوطني (NBB) عن إطلاقه لحملة تمّكن العملاء من تحويل الرصيد المستحق لبطاقاتهم الائتمانية لدى البنوك الأخرى بنسبة فائدة 0٪، وذلك لفترة تمهيدية من شهر يوليو الجاري وحتى ديسمبر 2022. وبعد هذه الفترة، سيتمكن العملاء من الاستفادة من الحملة لفترة إضافية تبلغ 6 أشهر بنسبة فائدة شهرية تبلغ 1% فقط وذلك حتى تاريخ 10 يونيو 2023.

ويأتي ذلك تماشيًا مع التزام البنك بإطلاق مختلف المبادرات التي تثري تجربة عملائه المصرفية، حيث أتاح بنك البحرين الوطني من خلال هذه الحملة لحاملي البطاقات الائتمانية فرصة الحصول على 1000 نقطة أساسية عبر كل من تطبيق «NBB Digital Banking» وتطبيق «POINTS»، وذلك مقابل تحويل كل رصيد بمبلغ وقدره 500 دينار أو أكثر طوال فترة الحملة. كما سيتأهل العملاء للدخول في سحب نهاية العام للفوز بسيارة «جيب رانجلر»، مقابل كل 50 دينار بحريني من إجمالي الرصيد المحول.

ويمكن للعملاء تقديم طلبهم للاستفادة من الحملة في الفترة الممتدة من شهر يوليو الجاري وحتى سبتمبر 2022، للحصول على نسبة فائدة بقيمة 0٪ على جميع أرصدتهم المحولة من البنوك الأخرى لغاية تاريخ 10 ديسمبر 2022. وبعد هذه المدة، سيتمكن حاملي البطاقات الائتمانية من الاستفادة من نسبة فائدة شهرية بنسبة 1٪ لغاية تاريخ 10 يونيو 2023.

وحول إطلاق هذه الحملة، صرّح صباح عبد اللطيف الزياني الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين الوطني بقوله: «نحن في بنك البحرين الوطني نسعى بشكل دائم ومتواصل لطرح العديد من الحملات والمبادرات، ونتطلع من خلال ذلك لتلبية احتياجات عملائنا وإثراء تجربتهم المصرفية عبر تقديم مجموعة متنوعة من المكافآت والجوائز القيمة. ونحن على ثقة بأن حملة تحويل الرصيد ستعد فرصة حصرية يتمكن من خلالها العملاء الكرام من الاستمتاع بمجموعة واسعة من الجوائز القيمة إلى جانب العروض الترويجية المطروحة من قِبل عدد من التجار المشاركين.»

ومن جهته، صرح شادي رياض بركات رئيس إدارة أعمال البطاقات – الخدمات المصرفية للأفراد:» يسرنا إطلاق حملة تحويل الرصيد التي ستمكن حاملي البطاقات الائتمانية من عملائنا من الاستفادة من الفوائد المخفضة وكسب نقاط أساسية في مكافآت الولاء، وتمنحهم فرصة استبدال نقاطهم مقابل استرداد نقدي أو أميال جوية في شركة «طيران الخليج»، أو حتى التبرع بها لمختلف المؤسسات والجهات الخيرية من خلال تطبيق «POINTS». وإنما تعكس هذه الخطوة التزامنا في بنك البحرين الوطني بتوسيع نطاق عروضنا المصرفية المتميزة انطلاقًا من إيماننا بمنهجية مركزية العميل.»