محمد بن مسعود - الدمام - نساء البحرين يتصدرن العالم في التدريب على المهارات الرقمية وتعلم مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

حلت مملكة البحرين في المرتبة الأولى عالمياً وذلك في عدد من المؤشرات الفرعية ضمن مؤشر الإنترنت الشامل الصادر عن شركة “ميتا” (فيسبوك)، والذي أجرته Economist Impact، وقد شملت المؤشرات السياسات الوطنية للإدماج الالكتروني للإناث، والتدريب على المهارات الرقمية للإناث، وتعليم مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، بالإضافة إلى سياسات البيانات المفتوحة، والتشريعات المرتبطة بالخصوصية.

ويقيس مؤشر الإنترنت الشامل لعام 2022 مدى إمكانية الوصول إلى الإنترنت في كل دولة ودوره في تمكين الحراك الاجتماعي والاقتصادي. ويقيم المؤشر أداء 100 دولة في أربع مؤشرات للإدماج ومن بينها إمكانية التوافر (الاستخدام، والبنية التحتية، والجودة)، والجاهزية (مهارات القراءة والكتابة، والأمان، والسياسات)، والقدرة على تحمل التكاليف (السعر والبيئة التنافسية)، والملاءمة (المحتوى المحلي المناسب).

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم تصنيف مملكة البحرين في صدارة دول مجلس التعاون الخليجية في ما يتعلق بتوافر المواهب المتقدمة لبرمجة الحاسوب ضمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك وفقاً للتقرير الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات في 2020، وتعتبر قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا معلومات الاتصالات والاقتصاد الرقمي من بين القطاعات التي تركز عليها خطة التعافي الاقتصادية، حيث تهدف استراتيجية القطاع إلى إنشاء بنية تحتية رقمية على مستوى عالمي من خلال جذب شركات التكنولوجيا الكبرى، وجعل البحرين مركزًا إقليميًا للابتكار الرقمي.