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اخبار الرياضه السعوديه «نونو» يجهز النمور لودية فيورنتينا

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محمد بن مسعود - الدمام - طالب مدرب فريق الاتحاد نونو سانتو بتكثيف الجانب اللياقي وتمارين تقوية العضلات للاعبين خلال معسكر النمسا الحالي، في مرحلته الأولى (الأحد) الماضي في سيفيلد بمقاطعة تيرول، والتي سيخوض العميد خلالها لقاءين وديين، الأول أمام فيورنتينا الإيطالي يوم الأحد القادم، والثاني أمام ريد بول سالزبورغ النمساوي يوم الأحد 7 أغسطس القادم.

وشهدت التدريبات الاتحادية مشاركة اللاعبين الأجانب عقب انضمامهم لبعثة الفريق الكروي، برفقة رئيس النادي أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي.

هذا وستنطلق المرحلة الثانية من معسكر النمور بمنطقة باد تاتزماندورف يوم الإثنين 8 أغسطس، وسيخوض الفريق لقاء ودياً وحيداً أمام الوحدة الإماراتي يوم 12 من الشهر ذاته، قبل نهاية معسكر النمسا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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