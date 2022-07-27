اخبار الرياضه السعوديه «نونو» يجهز النمور لودية فيورنتينا

وشهدت التدريبات الاتحادية مشاركة اللاعبين الأجانب عقب انضمامهم لبعثة الفريق الكروي، برفقة رئيس النادي أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي.
هذا وستنطلق المرحلة الثانية من معسكر النمور بمنطقة باد تاتزماندورف يوم الإثنين 8 أغسطس، وسيخوض الفريق لقاء ودياً وحيداً أمام الوحدة الإماراتي يوم 12 من الشهر ذاته، قبل نهاية معسكر النمسا.
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