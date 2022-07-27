الثقة بالاقتصاد السعودي تتزايد.. «النقد الدولي» يرفع توقعات النمو إلى 3.7 %

محمد بن مسعود - الدمام - رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2023 إلى 3.7%، بزيادة 0.1 نقطة مئوية عن توقعات أبريل الماضي التي كانت 3.6%، فيما أبقى توقعاته للعام الجاري عند 7.6%.

جاء ذلك على الرغم من خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2%، بعد أن كانت 3.6% في توقعات شهر أبريل.

وذكر الصندوق في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر أمس (الثلاثاء)، أن تباطؤ النمو العالمي وعلى أثر انخفاض النمو في وقت سابق من هذا العام، وتراجع القوة الشرائية للأسر وتشديد السياسة النقدية.

وبحسب التقرير، تم تخفيض التوقعات بمقدار 1.4 نقطة مئوية في الولايات المتحدة، وفي الصين، أدى تجدد إجراءات الإغلاق العام وزيادة عمق الأزمة العقارية إلى تخفيض توقعات النمو بمقدار 1.1 نقطة مئوية.

وحصلت 95 دولة على قروض من صندوق النقد الدولي بقيمة 109.15 مليار دولار حتى شهر يوليو الحالي؛ منها 15 دولة تحصلت على مبالغ فوق المليار دولار، والـ80 دولة الأخرى بملايين الدولارات.

وتعد الأرجنتين أكثر الدول اقتراضاً من الصندوق بقيمة 34.2 مليار دولار، ثم مصر بقيمة 13.7 مليار دولار، وجاءت أوكرانيا ثالثةً بقيمة 7.36 مليار دولار، أما أقل الدول اقتراضنا من صندوق النقد فهي جزيرة «فانواتو» وتقع جنوب المحيط الهادئ، وحصلت على قرض بقيمة 5.1 مليار دولار.

وكانت هناك 8 دول أخرى غير مصر قد اقترضت من صندوق النقد الدولي وهي «تونس، المغرب، الأردن، العراق، السودان، موريتانيا، اليمن، الصومال».