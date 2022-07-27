دول الاتحاد الأوروبي تتفق على خطة خفض استهلاك الغاز الروسي

وكتبت جمهورية التشيك؛ التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي على (تويتر) قائلة: «لم تكن هذه مهمة مستحيلة. الوزراء توصلوا إلى اتفاق سياسي بشأن خفض الطلب على الغاز قبل الشتاء القادم».
كما رجح المجلس الأوروبي إعلان تحذير اتحادي بشأن أمن الطاقة، وقال إن التحذير سيجعل خفض الطلب على الطاقة إلزامياً.
من جانبها، قالت مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون: «إن إعلان شركة غازبروم الروسية العملاقة للغاز أنها ستخفض مزيداً من عمليات التسليم إلى أوروبا هذا الأسبوع له دوافع سياسية»، رافضة ادعاء الشركة بأنها قطعت الإمدادات لأنها كانت بحاجة إلى وقف تشغيل التوربينات.
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