«العربي للاستثمار» توقع اتفاقية مع «ثمارية» للتطوير العقاري في الرياض

واستحوذ الصندوق على أرض تبلغ مساحتها أكثر من 13 مليون متر مربع مقسمة إلى 7 مخططات معتمدة من أمانة مدينة الرياض.
ويعتبر هذا المشروع هو الامتداد الجغرافي لجنوب غرب مدينة الرياض، حيث يقع بمحاذاة عدد من الأحياء السكنية القائمة كحي الحزم وحي الفواز وحي ديراب وحي عكاظ. كما أنه يقع بجانب إسكان الحرس الوطني، الذي يعتبر أكبر مدينة ترفيهية في العالم وتتطلع الحكومة إلى افتتاحه عام 2024.
وسيعمل الصندوق مع المطور على تطوير البنية التحتية للمخططات من خلال تزويدها بالخدمات العامة ومن ثم طرحها للبيع من خلال قطع أراضٍ مطورة سيجري تخصيصها للمنافع التجارية والسكنية.
وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة العربي الوطني للاستثمار خالد الغامدي، أن تغطية طرح الصندوق تمت في وقت قياسي؛ نظراً للإقبال الكبير من المستثمرين، ما يؤكد أهمية المشروع في تقديم وحدات سكنية للمواطنين بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030، حيث يهدف الصندوق من هذا الاستثمار إلى توفير عدد من الوحدات السكنية تتجاوز 15 ألف وحدة.
من جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي لشركة ثمارية عبدالمجيد الجريوي بجهود شركة العربي الوطني للاستثمار في القطاع العقاري واختيار أفضل الصفقات التي تساهم في تنمية القطاع العقاري وإيجاد منتجات عقارية بأسعار ومزايا تنافسية.
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