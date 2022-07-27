شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يترقب قرار التحكيم الرياضي بخصوص قضية كنو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تترقب إدارة نادي الهلال السعودي، برئاسة فهد بن نافل، قرار مركز التحكيم الرياضي، بشأن أزمة منعه من القيد على خلفية قضية محمد كنو.

إيقاف الهلال عن القيد لفترتين

وكان نادي الهلال السعودي قد صدر في حقه قرارًا من غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بتغريمه ومنعه من القيد فترتين بالإضافة إلى إيقاف لاعبه محمد كنو.

التحكيم الرياضي يصدر قراره بشأن قضية كنو خلال ساعات

وأكدت صحيفة الرياضية أنه من المنتظر أن يصدر مركز التحكيم الرياضي، قراره حول طلب نادي ‎الهلال السعودي بشأن التدابير الوقتية، اليوم أو غدًا.

بالإضافة إلى رفع قرار منع التسجيل الصادر ضده من غرفة فض المنازعات في قضية محمد كنو.

محمد كنو كان قد وقع على عقود جديدة مع نادي الهلال السعودي، في الوقت ذاته قام بالتعاقد مع نادي النصر السعودي.

وتقدم نادي النصر السعودي بشكوى ضد نادي الهلال واللاعب، بعد إعلان الزعيم عن تجديد عقد كنو، والتي نتج عنه منع الزعيم من القيد وإيقاف اللاعب وتغريمهما.