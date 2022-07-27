بنك التنمية الاجتماعية يرفع قرض الأسرة ل100 ألف ريال وفق شروط

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

رفع بنك التنمية الاجتماعي سقف قرض الأسرة إلى 100 ألف ريال بدلاً من 60 ألفًا، واشترط البنك ألا يزيد راتب المتقدم على 14500؛ وألا يتجاوز نصيب الفرد الواحد في الأسرة 3 آلاف

وبيَّن البنك أنه يحق للمرأة التقدُّم بطلب تمويل أسرة إذا كانت مهجورة أو مطلقة أو أرملة، وتعول طفلاً فأكثر

وجاءت الشروط بحسب ما نشره بنك التنمية الاجتماعية عبر صفحته الإلكترونية: أن لا يتجاوز عمر المتقدم 70 عامًا، وسلامة السِّجل الائتماني، وأن لا يزيد الدخل الشهري على 14.500 ريال، وأن لا يتجاوز نصيب الفرد من دخل الأسرة مبلغ 3000 ريال

والقروض التي يقدِّمها بنك التنمية الاجتماعية هي: تمويل الزواج، وهو برنامج التمويل المخصص لمساعدة الزوج في تخفيف أعباء الزواج . وتمويل الأسرة، وهو برنامج التمويل المخصص لرب الأسرة أو عائلها لتلبية الاحتياجات الضرورية للأسرة. وتمويل الترميم، وهو برنامج التمويل المخصص لإعادة تجديد أو صيانة أو إصلاح العيوب الإنشائية أو الطارئة، أو لغرض الإضافات أو التعديلات الضرورية للمنازل السكنية الخاصة