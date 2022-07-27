stc توسع بنيتها التحتية الرقمية من خلال إنشاء كيبل بحري دولي جديد

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت مجموعة stc عن تعاون شركتها التابعة MENA Hub مع شركة الاتصالات اليونانية TSSA لبناء ممر من البيانات يمتد من المملكة حتى أوروبا عبر شبكة حديثة وعالية السعة من الألياف الضوئية الأرضية وتحت سطح البحر والتي ستربط قارة أوروبا بآسيا.

ويعكس هذا المشروع طموح شركة MENA Hub التابعة لمجموعة stc والتي تعمل على توفير تقنيات الاتصال والاستضافة ورفع قدرة مراكز البيانات لاحتواء احتياج أسواق قارتي آسيا وأوروبا وبقية العالم وذلك من خلال المملكة العربية السعودية والتي تقع في القلب الجغرافي لهذه الاقتصادات الحيوية.

يجسد هذا التعاون سرعة وتيرة التحول الرقمي في المملكة وتوسع مجموعة stc في النطاق والأسواق لتحقيق التحول الرقمي وريادتها كممكن رقمي واهتمامها ببناء منظومة رقمية رائدة عالميا. حيث تدرك المجموعة تسارع العالم نحو زيادة الاعتماد على الاتصال الرقمي للشركات والأفراد، وضرورة مواءمة خدمات الشركات لتلبية احتياجات الشركات والعملاء.

والذي بدوره يعد سببا في أن مجموعة stc قامت بتطوير أعمالًا متنوعة لتمكين الاقتصاد الرقمي منها إعلانها عن إنشاء شركة إنترنت الأشياء للاستفادة من التقنية في الوصول لأعلى قدر من الكفاءة والفعالية للعمليات المتعددة المهام، بالإضافة لذلك تستثمر مجموعة stc في الحوسبة السحابية ومراكز البيانات لزيادة القدرة على تلبية الطلب لتخزين البيانات المتزايدة باستمرار، بينما نتجه نحو عالم الحوسبة الكمية.

كما حرصت مجموعة stc على توفير منظومة رقمية متكاملة توفر الحماية للأعمال والشركات. حيث تعنى شركة sirar by stc، ذراع الأمن السيبراني في stc، بالتعامل مع المتطلبات الحالية والمستقبلية لحماية الأعمال ومعالجتها عند ظهورها، وذلك من خلال امتلاك ودمج وتنسيق كل جانب من جوانب العالم الرقمي وامتلاكها منظومة رقمية متكاملة يمكن أن تقدم مجموعة stc حلولا شاملة وفعالة وذات كفاءة عالية للشركات والعملاء في المستقبل.

وفي هذا الصدد قال الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان محمد الوتيد: «نحن في stc ومن منطلق دورنا كممكن رقمي رائد في المملكة والمنطقة وبفضل الدعم اللامحدود الذي يلقاه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من قبل القيادة الرشيدة -حفظها الله، ماضون في تحقيق إستراتيجيتنا الطموحة في سعينا لتمكين التحول الرقمي في مختلف القطاعات والصناعات والنمو في مسارات جديدة. إن شراكتنا اليوم مع الجانب اليوناني تجسد التزامنا بهذه الاستراتيجية وتطلعنا إلى خلق منظومة رقمية متكاملة لإثراء تجربة عملائنا والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 وبناء مركز رقمي إقليمي يربط بين ثلاث قارات حيوية».