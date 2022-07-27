اخبار دوليه – زيلينسكي: روسيا تستخدم أسعار الغاز لإرهاب أوروبا

محمد بن مسعود - الدمام - اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بأنها تتعمد قطع إمدادات الغاز الطبيعي لفرض «إرهاب سعري» على أوروبا، ودعا إلى فرض مزيد من العقوبات على موسكو.

وأضاف في خطاب مصور في وقت متأخر من الليل أن «موسكو تبذل، من خلال غازبروم، كل ما في وسعها لجعل الشتاء المقبل قاسيا بقدر الإمكان على الدول الأوروبية».

كما تابع قائلاً «يجب الرد على الإرهاب- بفرض عقوبات»، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وعن العقوبات البريطانية الجديدة التي فرضت اليوم على روسيا، قال «هذا هو الاتجاه الصحيح ، وأنا ممتن لبريطانيا على صمودها في العقوبات. هذا مثال يحتذى به بقية العالم الغربي».

خفض شحنات الغاز

وكانت المجموعة الروسية العملاقة للطاقة غازبروم أعلنت أول من امس الاثنين، أنها ستخفض شحنات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب «نورد ستريم» إلى 33 مليون متر مكعب يومياً اعتباراً من الأربعاء.

كذلك ذكرت الشركة أنها ستعلق عمل توربين آخر بسبب «مشكلة تقنية في المحرك».

وكانت شحنات الغاز الروسي تمثل حوالي 40% من واردات الاتحاد الأوروبي حتى العام الماضي.

عقوبات أوروبية

يذكر أن مجلس الاتحاد الأوروبي تبنى رسميا الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا في 3 يونيو الماضي، على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، بما يشمل ذلك من حظر «مؤجل» لإمدادات النفط ومنتجاته المنقولة بحرا.

ومنذ إطلاق موسكو لعمليتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، فرضت الدول الأوروبية 6 حزم من العقوبات القاسية والمؤلمة شملت كافة القطاعات التجارية والاقتصادية في البلاد، فضلا عن سياسيين وأثرياء روس.