محمد بن مسعود - الدمام - عدن.. أعمال صيانة يشهدها خط جولة كالتكس الى الغزل والنسيج في عدن

بدأت أعمال صيانة وإعادة تأهيل خط كالتكس الى جولة الغزل والنسيج بتمويل حكومي عبر صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً : وقامت الفرق الفنية التابعة لشركة الفيصل للأعمال التجارية كجهة منفذة للمشروع اعمال الصيانة . وتجري حاليا أعمال قطع الحفائر المتضررة بالخط الحيوي بمديرية المنصورة حيث تنفذ الأعمال وفقاً لخطة المشروع. وتشهد العاصمة عدن جملة من المشاريع التي ينفذها صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن بدءاً من أعمال صيانة وتحسين السلامة المرورية للخط البحري وشارع السواعي بالمعلا إضافة إلى أعمال صيانة وإعادة تأهيل خط شارع مستشفى عدن المعاشيق وكذلك خط سوزوكي الرحاب. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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