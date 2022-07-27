محمود حسن وعلي إبراهيم إلى طائرة النجمة

محمد بن مسعود - الدمام - بحضور رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالرحمن بن مبارك آل خليفة، والشيخ حمد بن طلال آل خليفة، جرت مراسم توقيع العقود، حيث خطفت طائرة النجمة توقيع المعد المخضرم محمود حسن من داركليب ليمثل الطائرة النجماوية الموسم المقبل.
ويمتاز محمود حسن بالخبرة في مركزه وبالإمكانات الفنية العالية التي ساهمت في تحقيق جميع إنجازات رجال دار كليب على المستوى المحلي والخارجي، وقد تعاقب على تدريبه العديد من المدربين؛ المواطنين والعرب والأجانب، الأمر الذي أسهم في تنوع الخبرات لديه وتميزه بشكل كبير.
كما خطفت طائرة النجمة توقيع الضارب علي إبراهيم قادمًا من نادي دار كليب لتمثيل الحصان الأبيض النجماوي الموسم القبل.
يذكر أن اللاعب علي إبراهيم الذي يتميز باللعب بمركز (2) ومثل المحرق قبل عدة مواسم في أول تجربة انتقال داخلي له خارج أسوار ناديه الأم داركليب، قبل أن يعود لدار كليب مؤخرًا ويخطفه النجماوية منهم من جديد.
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