التسجيل لبطاقات الإعلاميين لكأس العالم

محمد بن مسعود - الدمام - يعلن الاتحاد البحريني لكرة القدم للإعلاميين البحرينيين أو المقيمين في مملكة البحرين، الراغبين في الحصول على بطاقات الاعتماد الإعلامية لكأس العالم ٢٠٢٢، بضرورة مراسلة الاتحاد عبر البريد الإلكتروني [email protected] في موعد أقصاه ٢٨ يوليو ٢٠٢٢.

ويدعو الاتحاد الإعلاميين الراغبين في الحصول على البطاقات الإعلامية لكأس العالم، إرسال بياناتهم الشخصية مع تحديد الجهة التي ينتمون إليها بناءً على حسابهم الشخصي بقناة (الفيفا) الإعلامية، مع ضرورة أن يكون حساب القناة الإعلامية فعالاً لإكمال التسجيل في حال اختيار الإعلامي للحصول على البطاقة، علمًا أن الاتحاد الدولي خصص حصة للاتحاد البحريني لكرة القدم مكونة من ٨ بطاقات للصحافيين، بالإضافة إلى بطاقتين اثنتين للمصورين الفوتوغرافيين، إذ سيتم اختيار الإعلاميين الذين سيحصلون على البطاقات الإعلامية من خلال الاتحاد البحريني لكرة القدم، علمًا أن الاتحاد البحريني لكرة القدم وبحسب اللوائح المنظمة لهذه التصاريح الإعلامية لا يتحمل أي تكاليف متعلقة بالسفر أو الإقامة.