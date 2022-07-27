العثور على رأس أفعى في وجبة فطور على متن الطائرة …

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المناطق-متابعات

عثرت مضيفة طيران تعمل لدى شركة طيران “صن إكسبريس” على رأس أفعى مقطوع في وجبة فطور على متن رحلة طيران من العاصمة التركية أنقرة في اتجاه مدينة دوسلدورف الألمانية

وحسب صحيفة “الإندبندنت” فإن مضيفة الطيران لم تكتشف رأس الأفعى المقطوع، لأنه كان مخبأ تحت البطاطس والخضروات، حيث تناولت البعض من وجبة الفطور ليظهر لها بعد ذلك رأس الأفعى

وقالت شركة الطيران التركية الألمانية “صن إكسبريس” إن ما حدث “على متن الطائرة غير مقبول وقد بدأ تحقيق مفصل حول هذا الموضوع”، مؤكدة أنه “حتى يتم الانتهاء من التحقيق تم اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الوقائية بما في ذلك وقف توريد المنتج ذي الصلة على الفور”

من جهتها، نفت شركة التموين المسؤولة عن توفير الوجبات Sancak Inflight Services، مسؤوليتها عن تواجد رأس الأفعى في وجبة الفطور. وقال متحدث باسم الشركة قوله “لم نستخدم أيا من الأجسام الغريبة التي من المفترض أنها كانت موجودة في الطعام عند الطهي (بسبب الظروف التقنية والحرارية المستخدمة في مرافق تقديم الطعام على متن الطائرة)”

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Source almnatiq

