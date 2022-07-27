نونو سانتو يقف على لياقة اللاعبين.. و “البيشي” يواصل التأهيل

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واصل فريق الاتحاد، يوم أمس (الثلاثاء) تحضيراته في معسكره بالنمسا وسط متابعة رئيس مجلس الإدارة أنمار الحائلي ونائبه المشرف العام على الكرة، أحمد كعكي.

وخصص المدرب نونو سانتو الفترة الصباحية لإجراء الاختبارات والقياسات البدنية للاعبين والتي أشرف عليها فريق متخصص.

واشتملت القياسات على المعدلات الحيوية وأحماض الدم المؤثرة في ارتخاء وشد العضلات ثم الوقوف في الاختبارات البدنية على الحالة اللياقية لكل لاعب والاستجابة العضلية.

ووزع المدرب سانتو في الفترة المسائية اللاعبين إلى مجموعات ثم أجرى اللاعبون بعد انتهاء التدريبات اللياقة مناورات بين اللاعبين اتسمت بالندية والحماس.

وواصل اللاعب عبدالعزيز البيشي برنامجه التأهيلي بين العيادة وصالة اللياقة البدنية.



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Source akhbaar24

