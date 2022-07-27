︎
.
واصل فريق الاتحاد، يوم أمس (الثلاثاء) تحضيراته في معسكره بالنمسا وسط متابعة رئيس مجلس الإدارة أنمار الحائلي ونائبه المشرف العام على الكرة، أحمد كعكي.
وخصص المدرب نونو سانتو الفترة الصباحية لإجراء الاختبارات والقياسات البدنية للاعبين والتي أشرف عليها فريق متخصص.
واشتملت القياسات على المعدلات الحيوية وأحماض الدم المؤثرة في ارتخاء وشد العضلات ثم الوقوف في الاختبارات البدنية على الحالة اللياقية لكل لاعب والاستجابة العضلية.
ووزع المدرب سانتو في الفترة المسائية اللاعبين إلى مجموعات ثم أجرى اللاعبون بعد انتهاء التدريبات اللياقة مناورات بين اللاعبين اتسمت بالندية والحماس.
وواصل اللاعب عبدالعزيز البيشي برنامجه التأهيلي بين العيادة وصالة اللياقة البدنية.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر نونو سانتو يقف على لياقة اللاعبين.. و “البيشي” يواصل التأهيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.