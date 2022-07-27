بروتين «سحري» قد يوقف عملية الشيخوخة… تعرف عليه

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توصل عدد من العلماء إلى نوع من البروتين قالوا إن له تأثيراً سحرياً في وقف عملية الشيخوخة

ووفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، فقد أشار العلماء التابعون لجامعة هارفارد إلى أن هذا البروتين يسمى «GDF11»، وهو واحد من عشرات آلاف البروتينات التي يتم إنتاجها في الجسم والتي تتقلص تدريجياً مع التقدم في العمر

ولفتوا إلى أنهم أجروا تجربة قاموا فيها بنقل هذا البروتين من دماء فئران صغيرة السن لدماء أخرى مسنة، ووجدوا أن «GDF11» جعل الفئران الكبيرة أصغر سناً من الناحية البيولوجية، حيث تم إصلاح وتجديد شباب نسيج قلبها، كما تم تحفيز نمو الأوعية الدموية الجديدة في أدمغتها والخلايا العصبية في الحُصين، وهو جزء من الدماغ مرتبط بالتعلم والذاكرة

علاوة على ذلك، اكتشف العلماء أن هذا البروتين يجدد أيضاً أنسجة العضلات والهيكل العظمي

وبعد التوصل إلى هذه النتائج، قرر فريق الدراسة تأسيس شركة إليفيان الصيدلانية الناشئة بهدف تسويق العلاجات القائمة على بروتين «GDF11» لوقف الأمراض المرتبطة بالشيخوخة أو إبطائها

وتقوم الشركة في الوقت الحالي بالاستعداد لإجراء تجارب سريرية على البشر لقياس فاعلية هذه التقنية في وقف الشيخوخة لديهم، حيث من المنتظر أن تجرى هذه التجارب في الربع الأول من عام 2023

وقال الدكتور مارك ألين، الرئيس التنفيذي لشركة إليفيان: «نحن مهتمون ببروتين GDF11 بشكل خاص، لأنه يسير في مجرى الدم، وبالتالي يمكن أن يسبب تغيرات بيولوجية هائلة في جميع أنحاء الجسم. هذا الأمر يتصدى للشيخوخة بشكل أكثر فاعلية من أي وسيلة أخرى تركز على أعضاء بعينها دون غيرها»

ولفت الفريق إلى أن علاج الشيخوخة قد يساعد في علاج كثير من الأمراض الناتجة عنها، وبالتالي قد يطيل العمر

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Source almnatiq

