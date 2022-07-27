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قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض برايان ديزي أمس الثلاثاء إن إدارة الرئيس جو بايدن لا تخطط لمواصلة السحب من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لما بعد فترة الستة أشهر الأصلية
وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت في أواخر مارس آذار إنها ستسحب مليون برميل من النفط يوميا لمدة ستة أشهر من احتياطي البترول الاستراتيجي المخزن على سواحل لويزيانا وتكساس
وقال ديزي “بينما نجلس هنا اليوم، ليس لدينا نية لمواصلة ذلك أكثر”
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Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تتوقف عن السحب من الاحتياطيات النفطية في سبتمبر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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