واشنطن تتوقف عن السحب من الاحتياطيات النفطية في سبتمبر المقبل

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قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض برايان ديزي أمس الثلاثاء إن إدارة الرئيس جو بايدن لا تخطط لمواصلة السحب من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لما بعد فترة الستة أشهر الأصلية

وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت في أواخر مارس آذار إنها ستسحب مليون برميل من النفط يوميا لمدة ستة أشهر من احتياطي البترول الاستراتيجي المخزن على سواحل لويزيانا وتكساس

وقال ديزي “بينما نجلس هنا اليوم، ليس لدينا نية لمواصلة ذلك أكثر”

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Source almnatiq

