مران النصر: قياس للأوزان.. وتمارين تكتيكية (فيديو)

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واصل فريق النصر، مساء يوم أمس (الثلاثاء) تدريباته في خامس أيامه بمعسكره الخارجي في مدينة ماربيا الإسبانية تحت قيادة مديره الفني غارسيا.

وتدرب الفريق على فترتين شملت التمارين الصباحية قياس للأوزان وتمارين لياقة مُكثفة ثم تمارين التوازن والجري حول الملعب.

وشهد التدريب المسائي تمارين لياقة وتكتيكية قبل أن يُختتم المران بمناورة كروية.

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Source akhbaar24

