فول وأحجار لتهريب المخدرات - #عاجل

أحبط الأمن العام السعودي تهريب وترويج 28.518.814 قرص إمفيتامين مخدر منذ مطلع يناير 2022، حتى يوليو الجاري، بالإضافة إلى 8.131 أطنان من الحشيش، و495.9 طنا من مادة القات.

وتنوعت وسائل المهربين للتحايل على إدخال المخدرات بين أحجار ومستلزمات الحدائق، ومواد البناء، وقوالب بلاستيكية على هيئة حبات الفول، وصحون بلاستيكية، ومكائن ومعدات وقطع غيار، فضلًا عن شحنات فواكه من الليمون والبرتقال، بينما تمكن رجال مكافحة المخدرات من التصدي لجميع المحاولات وضبط المهربين المتورطين في إدخال السموم والمروجين ومتعاطي المخدرات بجميع أشكالها وأنواعها.

وسائل التهريب

ــــــــــــ 01 أحجار ومستلزمات حدائق

- 3.510.000 قرص إمفيتامين مخدر بميناء جدة الإسلامي

ـــــــــــــ 02 شحنة مواد بناء

- 3.575.000 قرص إمفيتامين مخدر بجدة

ــــــــــــــــ 03 قوالب بلاستيكية على هيئة حبات الفول

- 403.000 قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة فول بمحافظة جدة

ــــــــــــــــــــ 04 صحون بلاستيكية

- 197.570 قرص إمفيتامين بمدينة الرياض

ـــــــــــــــــــ 05 مكائن ومعدات وقطع غيار مصاعد

- 456.000 قرص إمفيتامين مخدر والقبض على مستقبليها في جدة والرياض

ــــــــــــــــــــــ 06 شحنة ليمون

- 3 ملايين و320 ألف قرص إمفيتامين بمحافظة جدة

ـــــــــــــــــ 07 شحنة برتقال

- 1.272.000 قرص إمفيتامين مخدر بمنطقة الرياض قادمة من خارج المملكة والقبض على مستقبليها.

ـــــــــــــــــــ 08 براميل بلاستيكية

- 1.056.162 قرص إمفيتامين في منطقة تبوك

محاولات تهريب جرى إحباطها بالمناطق

- 297 كيلو جرامًا من 708.910 أقراص من مادة الإمفيتامين، وطنين و136 كيلو جرامًا من الحشيش، و80 طنًا و528 كيلو جرامًا من نبات القات.

- 279.010 أقراص من الإمفيتامين، و330 كيلو جرامًا من الحشيش، ونحو 40 طنًا من نبات القات.

- 1.214.966 قرص إمفيتامين مخدر، و2495 كيلو جرامًا من الحشيش، و75 طنًا و474 كيلو جرامًا من القات.

- 1.245.321 قرص إمفيتامين، والقبض على المتهمين بمنطقتي الرياض وتبوك.

- 1.016.000 قرص إمفيتامين بمحافظة الطائف.

- 54.409 كيلو جرامات من مادة الميث إمفيتامين المخدر (الشبو)، وضبطها بحوزة (18) متهمًا.

- 2.8 مليون قرص إمفيتامين مخدر، و627 كيلو جرامًا من الحشيش، ونحو 29 طنًا من القات المخدر عبر الحدود الشرقية والجنوبية للمملكة.

- 547 كيلو جرامًا من الحشيش المخدر، و17 طنًا و666 كيلو جرامًا من مادة القات المخدر في مناطق جازان وعسير ونجران.