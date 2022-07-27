معلمات الأسرية مدربات للتربية البدنية - #عاجل

أسندت وزارة التعليم إسناد الإشراف الفـنـي لمـادة التربية البدنيـة (بنات) في جميع مراحل التعليم العـام إلى مشرفات التربيـة الأسرية. جاء ذلك في سياق تعميم حديث لمساعد وزير التعليم أشار خلاله إلى الاستفسارات الواردة حول أهمية إيجاد مرجعية محددة للميدان التعليمي فيما يتعلق بإسناد الإشراف على المواد الدراسية الآتية: «التربية البدنية (بنات) ـ المهارات الحياتية والأسرية (بنين) ـ التفكير الناقد (بنين وبنات)» في إدارات التعليم، ووفق المحتوى العلمي لكل منها. وعليه؛ اعتمدوا الإسناد الإشرافي للمواد الدراسية الثلاث في إدارات وأقسام الإشراف التربوي ومكاتب التعليم بإدارات التعليم حسب الآتي: - إسناد الإشراف الفـنـي لمـادة التربية البدنيـة (بنات) في جميع مراحل التعليم العـام إلى مشرفات التربية الأسرية. - إسناد الإشراف الفني لمادة المهارات الحياتية والأسرية (بنين) بالمرحلتين الابتدائية والمتوسطة إلى مشرفي الدراسات الاجتماعية. - إسناد الإشراف الفـنـي لمـادة التفكير الناقـد (بنين ـ بنـات) بالمرحلتين المتوسطة والثانوية إلى مشرفي ومشرفات علم النفس وعلم الاجتماع. وفي حـال اكتمال النصـاب الإشـرافي للمشرفين والمشـرفات وفـق الفقـرات الـثلاث السابقة، يتم إسناد الإشـراف حسـب الـوفر مـن مصفوفة التخصصـات الـواردة في دليـل الاسـتثمار الأمثـل لشاغلي الوظائف التعليمية 1443. مدارس البنات 3.217.487 طالبات المدارس الأهلية 327.879 طالبات المدارس الحكومية 2.962.024 التعليم الأجنبي 197.584



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