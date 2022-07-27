شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم.. الفريق يستعيد خدمات لاعبه ضد فيوتشر وفيريرا يستخدم سلاح التسديدات في المران والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أخبار القلعة البيضاء اليوم الثلاثاء 26/ 7/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها تعافي نجم الفريق من إصابته قبل مواجهة فيوتشر بالدوري.



ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار نادي الزمالك كالآتي:

- السعيد يواصل التأهيل في الزمالك

أدى عمر السعيد مهاجم الزمالك مرحلة جديدة من البرنامج التأهيلي المحدد له من قبل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، خلال مران اليوم الثلاثاء.

يأتي ذلك من أجل تجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة، من أجل الاستعانة به في المباريات المقبلة.

- جابر يعود للتدريبات بعد تعافيه من إصابة السمانة



شارك إسلام جابر لاعب وسط الزمالك في التدريبات التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بشكل طبيعي.

جاء ذلك بعد الاطمئنان عليه من قبل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، حيث بات قريب من التواجد في قائمة الفريق لمواجهة فيوتشر إف سي، بالدوري.



- فيريرا يعتمد على التسديد أمام فيوتشر

منح البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك تعليمات مكثفة للاعبي الوسط والهجوم وتحديدًا احمد سيد زيزو وإمام عاشور ويوسف أوباما وشيكابالا باستخدام التسديد من خارج منطقة الجزاء أمام فيوتشر بالدوري العام.

ويحل الزمالك ضيفًا على فيوتشر إف سي، مساء يوم الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدورى.