ولي العهد ورئيس وزراء اليونان يبحثان الفرص الواعدة في مختلف المجالات

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وأقيمت لولي العهد مراسم استقبال رسمية.وعقد ولي العهد ودولة رئيس وزراء اليونان اجتماعا ثنائيا رحب في بدايته كيرياكوس ميتسوتاكيس بالأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في زيارته الحالية لليونان متمنيا له ومرافقيه طيب الإقامة، فيما عبر ولي العهد عن سعادته بهذه الزيارة مقدرا الحفاوة وحسن الاستقبال. وعقد ولي العهد ودولة رئيس وزراء اليونان اجتماعا موسعا بحضور وفدي البلدين.
وجرى خلال الاجتماع الموسع استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، والفرص الواعدة في مختلف المجالات وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
كما جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأحداث في المنطقة.
وشهد ولي العهد ورئيس الوزراء اليوناني تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين، إضافة إلى برنامج تعاون فني في مجالات المقاييس والجودة.
اتفاقيات ومذكرات تفاهم:
- اتفاقية إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي اليوناني.
- اتفاقية في مجال الطاقة.
- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة.
- اتفاقية بشأن التعاون في مجال مكافحة الجريمة.
- اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين.
- مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي.
- اتفاقية للتعاون في المجال العسكري.
- مذكرة تفاهم في مجال التعاون العلمي والتقني.
- اتفاقية تعاون في مجال الوثائق والأرشفة.
- اتفاقية الكيبل البحري.
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