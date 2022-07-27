ولي العهد ورئيس وزراء اليونان يبحثان الفرص الواعدة في مختلف المجالات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال اجتماع موسع أمس في قصر مكسيموس مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة اليونانية أثينا، أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، والفرص الواعدة في مختلف المجالات وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. فيما شهدا توقيع اتفاقية إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي اليوناني.

وأقيمت لولي العهد مراسم استقبال رسمية.

وعقد ولي العهد ودولة رئيس وزراء اليونان اجتماعا ثنائيا رحب في بدايته كيرياكوس ميتسوتاكيس بالأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في زيارته الحالية لليونان متمنيا له ومرافقيه طيب الإقامة، فيما عبر ولي العهد عن سعادته بهذه الزيارة مقدرا الحفاوة وحسن الاستقبال. وعقد ولي العهد ودولة رئيس وزراء اليونان اجتماعا موسعا بحضور وفدي البلدين.

وجرى خلال الاجتماع الموسع استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، والفرص الواعدة في مختلف المجالات وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

كما جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأحداث في المنطقة.

وشهد ولي العهد ورئيس الوزراء اليوناني تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين، إضافة إلى برنامج تعاون فني في مجالات المقاييس والجودة.

اتفاقيات ومذكرات تفاهم:

