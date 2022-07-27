تعاون في مجالات الطاقة المتجددة وتصدير الكهرباء إلى اليونان وأوروبا

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وتضع المذكرة إطارا للتعاون بين البلدين الصديقين يشمل مجالات الطاقة المتجددة، والربط الكهربائي، وتصدير الكهرباء إلى اليونان وأوروبا، والهيدروجين النظيف ونقله إلى أوروبا، وكفاءة الطاقة، وصناعة البترول والغاز والبتروكيميائيات، وتبني نهج الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته؛ للحد من آثار تغير المناخ، مثل التقاط الكربون، وإعادة استخدامه ونقله وتخزينه، والتقاط الكربون من الهواء مباشرة.وسيجري في إطار هذه المذكرة العمل على البحوث المشتركة في مجالات الطاقة مع الجامعات والمراكز البحثية وغيرها، وتنظيم جلسات العمل وحلقات النقاش والندوات، والمؤتمرات متعددة الأطراف، إضافة إلى بناء القدرات البشرية عن طريق التدريب، وتبادل الخبرات والمعلومات ذات الصلة بمجالات الطاقة المختلفة.
مذكرة التعاون تشمل:
- تعزيز التحول الرقمي والابتكار في مجالات الطاقة
- الأمن السيبراني
- تنمية الشراكات النوعية بين الطرفين
- توطين المواد والمنتجات والخدمات المرتبطة بجميع قطاعات الطاقة وسلاسل الإمداد المرتبطة بها وتقنياتها
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