شكرا لقرائتكم خبر أثينا: السعودية واليونان محور الاستقرار في المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المتحدث باسم الحكومة اليونانية أن زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان توثق العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن المملكة واليونان تشكلان محورا للاستقرار في المنطقة.

وكان رئيس الوزراء اليوناني، كرياكوس ميتسوتاكيس، قال إنه سيبحث تعزيز فرص التعاون والشراكة مع المملكة، كما وصف زيارة ولي العهد إلى أثينا بأنها فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية.

يذكر أن البلدين أسسا عبر اللجنة السعودية اليونانية المشتركة مجلس الأعمال السعودي اليوناني في العام 2021، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة ورؤية المملكة 2030 للارتقاء بحجم التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية واليونان خلال السنوات الست الماضية (2016 - 2021) 34 ملیار ریال، وتجاوز حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى اليونان خلال العام الماضي (2021) حاجز 660 مليون ريال.