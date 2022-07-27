معلومات تهمك حول بطاقة الهوية الوطنية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

حرصت هيئة الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي على تويتر على الرد على أبرز الأسئلة الواردة إليها وتتعلق ببطاقة الهوية الوطنية.

وأجابت الأحوال المدنية، على تساؤل بشأن “هل يمكن تجديد بطاقة الهوية الوطنية قبل انتهاء صلاحيتها؟”، حيث أوضحت أنه يمكن تجديد بطاقة الهوية الوطنية قبل انتهاء صلاحيتها بـ 6 أشهر أي ما يعادل 180 يومًا

وأكدت الأحوال المدنية أن “تجديد بطاقة الهوية الوطنية لا يتطلب إحضار صور شخصية أو تعبئة نماذج إذا كان لديك صورة وبصمة مسجلة في النظام”

وردًا على تساؤل بشأن “قمت بالإبلاغ عن فقدان بطاقة الهوية الوطنية عبر خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة في منصة أبشر، ثم عثرت عليها، فما هي الإجراءات لإلغاء البلاغ؟”، حيث قالت “عند إبلاغك عن فقدان بطاقة الهوية الوطنية لا تستطيع إلغاء البلاغ، ويتوجب استكمال الإجراءات، واستخراج وثيقة بدل فاقد”

وأجابت الأحوال المدنية على تساؤل آخر بشأن “هل يمكن إصدار أو تجديد أو استخراج بدل تالف أو بدل فاقد لبطاقة الهوية الوطنية في مدينة، واستلامها من مدينة أخرى؟”، حيث أكدت الأحوال المدنية : “تستطيع استلام البطاقة من أي مكتب للأحوال المدنية تختاره قبل إتمام عملية التصوير، ولا يمكن تغيير موقع الاستلام بعد ذلك”.

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وعلى صعيد متصل، أجابت الأحوال المدنية على تساؤل آخر بشأن “قمت بإجراء إصدار أو تجديد أو استخراج بدل تالف أو بدل فاقد لبطاقة الهوية الوطنية، ولكنني لا استطيع الحضور لمكتب الأحوال المدنية لاستلامها؟”، حيث أوضحت أنه بإمكانك تفويض من يستلم بطاقتك نيابة عنك عبر خدمة التفويض الإلكتروني في منصة أبشر، وإبلاغ الموظف بذلك قبل إتمام عملية التصوير.