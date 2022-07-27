الأرصاد يحذر من سحب رعدية ورياح نشطة على المنطقة الشرقية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً، عاجلاً، لسكان المنطقة الشرقية، بشأن طقس الساعات المقبلة، مشيراً إلى أنه من المتوقع تكون رياح نشطة وسحب رعدية.

وأوضح عبر حسابه الرسمي على “تويتر” أن التأثيرات المصاحبة للحالة، تتمثل في نشاط في الرياح السطحية وتدني مدي الرؤية في أماكن(البطحاء-الشيبة-العبيلة-بقيق-حرض-سلوي-عردة).

وذكر المركز أن بداية الإنذار اليوم الساعة (22:00) حتي الساعة ( 6:00).