شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم.. قائمة نارية لمواجهة المقاصة والأحمر يتعاقد مع نجم إنبي وحل سحري من سواريش بسبب الإصابات والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أخبار القلعة الحمراء اليوم الثلاثاء، 26/ 7/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها قائمة الفريق لمواجهة المقاصة بالدوري.

ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار نادي الأهلي كالآتي:



- سواريش يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المقاصة



أعلن البرتغالي ريكاردو سواريش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق ‏لمواجهة مصر المقاصة، بالدوري العام.

ويلتقي الأهلي نظيره مصر المقاصة، مساء غدٍ الأربعاء ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: ‏

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ‏وحمدي فتحي وحسام حسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة ‏ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد ‏عبد القادر ومحمد فخري وزياد طارق.‏

واستبعد كل من:

عمار حمدي وحسين الشحات وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد عبد المنعم وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر للإصابة وأكرم توفيق لعدم الجاهزية، وبدر بانون وبيرسي تاو لوجهة نظر فنية.

- الأهلي يقترب من ضم نجم إنبي



أصبح النادي الأهلي، قريب من الحصول على توقيع مصطفى شلبي لاعب فريق إنبي، لتدعيم صفوف الفريق، خلال الموسم الجديد.

وأشارت تقارير صحفية مصرية، إلى أن شلبي وقع على عقود مع المارد الأحمر بعد الاتفاق معه على كل شيء، ولكن المارد الأحمر التفاوض في الوقت الحالي، بسبب التركيز في المنافسة على لقب الدوري".

- سواريش يتخذ قرار مهم بسبب الإصابات



اتخذ البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرارًا جديدًا بعد الإصابات المتلاحقة للاعبين.

ويُعاني لاعبو الأهلي من الإرهاق الشديد، بسبب ضغط المباريات، الأمر الذي أدى لوجود إصابات عضلية كثيرة داخل الفريق.

وقرر سواريش الاستعانة بخدمات اللاعبين الشباب في الفترة المقبلة، ومن المنتظر أن يتم تصعيد أحمد سيد عبد النبي ومحمد أشرف مواليد 2003.

- جلسة خاصة بين سواريش وحسام حسن



حرص البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع نجم الفريق، قبل مواجهة مصر المقاصة بالدوري.

وشهدت الساعات القليلة الماضية، اجتماع سواريش مع حسام حسن مهاجم الفريق، من أجل تحفيزه للحفاظ على مشاركته الأساسية تحت قيادته.

وأثنى سواريش على مهاجمه خلال الجلسة بسبب مستواه بالفترة الأخيرة، وطالبه بزيادة تأثيره على المرمى، واستغلال أنصاف الفرص، خاصةً أن الفريق يبحث عن الفوز في كل مباراة.

كما طالب المدير الفني من اللاعب، تنفيذ تعليمات الجهاز الفني والتعاون مع زملائه داخل الملعب من أجل تحقيق النتائج المطلوبة.