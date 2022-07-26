شكرا لقرائتكم خبر نائب رئيس الوزراء اليوناني يستقبل ولي العهد في مطار أثينا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان أمس إلى جمهورية اليونان في زيارة رسمية.

وكان في مقدمة مستقبلي ولي العهد، لدى وصوله مطار أثينا الدولي، نائب رئيس الوزراء اليوناني بيكرامينوس.

وتوجه ولي العهد في موكب رسمي إلى قصر ماكسيموس مقر رئاسة الوزراء في العاصمة اليونانية أثينا.

ويضم الوفد الرسمي لولي العهد، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان.

ويضم الوفد المرافق لولي العهد، سكرتير ولي العهد الدكتور بندر الرشيد، ونائب رئيس المراسم الملكية راكان الطبيشي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية اليونان الدكتور سعد العمار.

وأكد بيان صادر عن الديوان الملكي أمس أنه بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين، وانطلاقا من حرصه على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، فقد غادر ولي العهد هذا اليوم الثلاثاء 27 / 12 / 1443هـ الموافق 26 / 7 / 2022م لزيارة كل من (الجمهورية الهيلينية «اليونان»، والجمهورية الفرنسية)، حيث سيلتقي خلال هذه الزيارة بقادة هاتين الدولتين، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.