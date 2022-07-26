محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 4107 في يوم الثلاثاء 26 يوليو 2022، أظهرت تسجيل 637 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، كما تعافت 1065 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 648770.

وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 6770 حالة، منها 30 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى و12 حالات في العناية المركزة.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – «الصحة» تسجّل 637 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» وحالة وفاة واحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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