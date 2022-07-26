سيارة هتلر.. مركبة بمواصفات طائرة

محمد بن مسعود - الدمام - قدّم أدولف هتلر، زعيم ألمانيا النازية، قبل بداية الحرب العالمية الثانية، طلبا خاصًا لدى شركة صناعة السيارات الألمانية العالمية «مرسيدس»، لإنتاج سيارة مرسيدس 770 ك (مرسيدس بنز 770K) المعروفة أيضًا باسم «غروسر مرسيدس» وتعني المرسيدس الكبيرة أو العظيمة.

وصُمّمت السيارة الشهيرة حسب طلب وتوصيات الزعيم الأوحد للرايخ الثالث، وكان يستخدمها في تنقلاته ولحضور العروض العسكرية. وهي تربض اليوم في متحف هنري مالارت في مدينة ليون، جنوب شرق فرنسا، بحسب «يورونيوز».

عقب الحرب العالمية الثانية واستسلام ألمانيا النازية العام 1945، استولت قوات الجنرال الفرنسي لوكلير على السيارة المصفحة بالكامل والمضادة للقنابل والألغام الأرضية، وقد تم العثور عليها في منطقة بيرختشغادن.

نقلت السيارة إلى الولايات المتحدة في العام 1946 قبل أن تعرض في مزاد علني ويقتنيها ملياردير أمريكي. ووصلت في العام 2017 إلى رجل أعمال روسي اشتراها بحوالي 7 ملايين دولار.