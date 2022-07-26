محمد بن مسعود - الدمام - قدّم أدولف هتلر، زعيم ألمانيا النازية، قبل بداية الحرب العالمية الثانية، طلبا خاصًا لدى شركة صناعة السيارات الألمانية العالمية «مرسيدس»، لإنتاج سيارة مرسيدس 770 ك (مرسيدس بنز 770K) المعروفة أيضًا باسم «غروسر مرسيدس» وتعني المرسيدس الكبيرة أو العظيمة.
وصُمّمت السيارة الشهيرة حسب طلب وتوصيات الزعيم الأوحد للرايخ الثالث، وكان يستخدمها في تنقلاته ولحضور العروض العسكرية. وهي تربض اليوم في متحف هنري مالارت في مدينة ليون، جنوب شرق فرنسا، بحسب «يورونيوز».
عقب الحرب العالمية الثانية واستسلام ألمانيا النازية العام 1945، استولت قوات الجنرال الفرنسي لوكلير على السيارة المصفحة بالكامل والمضادة للقنابل والألغام الأرضية، وقد تم العثور عليها في منطقة بيرختشغادن.
نقلت السيارة إلى الولايات المتحدة في العام 1946 قبل أن تعرض في مزاد علني ويقتنيها ملياردير أمريكي. ووصلت في العام 2017 إلى رجل أعمال روسي اشتراها بحوالي 7 ملايين دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر سيارة هتلر.. مركبة بمواصفات طائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.