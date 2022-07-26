البندقية السينمائي يستضيف مارلين مونرو و«آكلو لحوم البشر»

محمد بن مسعود - الدمام - يعرض مهرجان البندقية السينمائي لهذا العام أفلامًا عن حياة مارلين مونرو، وآكلي لحوم البشر، والحياة الأسرية في صورة كوميديا سوداء إلى جانب أعمال أخرى.

ويُقام المهرجان، الذي يعد أقدم مهرجان سينمائي في العالم ومنصة انطلاق للمتنافسين على نيل جائزة الأوسكار مع اقتراب موسم الجوائز، في الفترة من 31 أغسطس وحتى 10 سبتمبر. ويضم عشرات الأفلام التي من المنتظر عرضها في إطار المنافسة وخارجها. ومن بين أبرز النجوم المتوقع ظهورها على السجادة الحمراء، تيموثي تشالاميت، سادي سينك، آدم درايفر، أوليفيا وايلد، هاري ستايلز، بينيلوبي كروز، آنا دي أرماس، كيت بلانتشيت، هيو جاكمان، كريستوف والتز، وسيجورني ويفر.

وتشارك أربعة أعمال أصلية من إنتاج شركة «نتفليكس» العملاقة للبث التلفزيوني في المنافسة ومن بينها فيلم «الشقراء» من إخراج آندرو دومينيك وبطولة دي أرماس، وهو فيلم خيالي عن الحياة المأساوية لمارلين مونرو.

ومن المرجح أن يكون فيلم «العظام والجميع» من بين أكثر الأفلام المنتظر عرضها في المهرجان.