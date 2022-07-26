علماء يخترقون دماغ ذبابة ويتحكمون في حركة جناحيها عن بعد

محمد بن مسعود - الدمام - جعل علماء ذبابة ترفرف بجناحيها من مسافة بعيدة بواسطة جهاز تحكم عن بعد، وذلك بعد تمكنهم من التحكم بدماغها، الأمر الذي يعد خطوة كبيرة في مجال الهندسة الوراثية.

وجاء في الورقة التي نشرها الفريق في مجلة Nature Materials العلمية البريطانية في 27 يونيو إنه نجح ببساطة في اختراق دماغ الذبابة لجعلها تؤدي حركات معينة بضغطة بسيطة على جهاز تحكم عن بعد.

وللقيام بذلك، كان على الفريق المكون من خبراء في الهندسة الوراثية وتكنولوجيا النانو والهندسة الكهربائية أولاً إنشاء ذباب معدل وراثيًا يتمتع بخصوصية وجود قناة حساسة للحرارة في دماغه يمكن عند تنشيطها جعل هذه الحشرات تنشر جناحيها، فق «مونت كارلو».

بعد ذلك، قام العلماء بتثبيت منشّط في دماغ الذباب سيبدأ في إنتاج الحرارة في وجود مجال مغناطيسي. وخلال نصف ثانية من تشغيل هذا المجال بالضغط على الزر، فتحت الذبابة جناحيها.

وتفتح هذه التجربة الطريق أمام التحكم الجيني المحتمل لأنواع حيوانية معينة، بينها البشر أنفسهم ويأمل العلماء بشكل خاص في أن يمكّن هذا الاكتشاف من سبر محاور جديدة لفهم الدماغ البشري وعلاجات جديدة لعدد من الأمراض العصبية.