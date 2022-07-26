توم كروز يحقق مليارًا و282 مليون دولار بفيلمه «Top Gun: Maverick»

محمد بن مسعود - الدمام - حقق فيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maveric، إيرادات وصلت إلى مليار و282 مليون و666 ألف دولار، والفيلم تدور أحداثه بعد قضاء البطل لأكثر من ثلاثين عامًا في القوات الجوية، حيث كان مافريك ضمن أفضل الطيارين، لكنه يتفادى التقدم في الرتبة التي ستضعه في مكانة مختلفة كما يستمر في تطوير إمكانياته، يجد مافريك نفسه مكلفًا بتدريب كتيبة من خريجي Top Gun للقيام بمهمة محددة لم يقم بها طيار حي من قبل. وبالإضافة لتوم كروز، يشارك في بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم منهم ميليس تيلر، جنيفر كونيللي، جون هام، مونيكا باربارو، إد هاريس وفال كيلمر، وهو من تأليف جيم كاش، جاك إيبس جونيور، إريك وانر سينجر، كريستوفر ماكواير وإهرن كروجر، وإخراج جوزيف كويزينيسكي.

وفي سياق متصل فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتسريب تريللر فيلم الأكشن والإثارة المنتظر Mission Impossible 7، بطولة النجم توم كروز مع النجمة هايلي أتويل، وذلك بالتزامن مع تألقه وحالة الصخب الذي حدثت بمجرد ظهوره في مهرجان كان السينمائي وعرض فيلمه Top Gun: Maverick ومنحه جائزة السعفة الذهبية الفخرية.